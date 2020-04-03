Заразившийся коронавирусом дизайнер Серджио Росси умер в Италии

Его госпитализировали на днях

Итальянский дизайнер Серджио Росси скончался в возрасте 84 лет в городе Чезена.

На днях Росси доставили в больницу с коронавирусной инфекцией. Он умер 2 апреля, но известно об этом стало только сейчас. По предварительным данным, смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19, пишет lenta.ru.

Серджио Росси родился в семье сапожника. В 1951 году он основал компанию по пошиву женской обуви.

В 60-х годах бренд Sergio Rossi приобрел мировую известность. Компания Росси стала сотрудничать с такими модными домами, как "Дольче и Габбана", "Версаче" и "Аззедин Алайя".

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