Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

Росздравнадзор рекомендует прислушиваться к врачам

Медики предупредили россиян: не всем советам по защите от коронавируса, публикуемым в Сети, тоит доверять. Некоторые из не только бесполезны – но и смертельно опасны.

В частности, появилось множество роликов с инструкциями по изготовлению защитных масок. Пользователей заверяют, что их можно сделать не только из бумажных полотенец, но даже из старых трусов. Но врачи предупреждают: от заражения спасает только респиратор.

"А медицинская маска служит барьером, чтобы вы не заразили других. Любое другое изделие не делает ни того, ни другого", - рассказала врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова.

Эксперты поясняют, что медицинские маски сделаны из специальных нетканых материалов. Внутренний слой - более мягкий, с хорошей пропускной способностью, захватывает мелкие частицы, выделяемые при дыхании. Верхний слой пропитан специальным составом, который не пропускает эти частицы наружу. Таким образом все вредные выделения остаются между двумя слоями.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что любые медицинские изделия проходят специальную регистрацию. А непроверенные изделия никакой защиты не гарантируют.

Встречаются и более опасные советы – к примеру, для повышения иммунитета принимать внутрь перекись водорода. Однако средство, на котором написано "для наружного применения", ни в коем случае нельзя пить. Это чревато, по меньшей мере, ожогами слизистых – а, возможно, и отравлением, пишет "Российская газета".

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