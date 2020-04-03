ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал, когда отменят режим вынужденных выходных

13:24
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Пик эпидемии еще не пройден

Как только угроза распространения COVID-19 будет сведена к минимуму, необходимость в режиме вынужденных выходных в России исчезнет. Об этом в пятницу сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Путин дал новые поручения правительству по борьбе с коронавирусом

"Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент", - приводит его слова ТАСС.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о расширении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. Оплачиваемые выходные продлены до 30 апреля.

Свою работу продолжат органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения, а также ряд других организаций. 

В России за минувшие сутки выявлен 601 новый случай коронавирусной инфекции в более чем 30 регионах страны. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.