Песков рассказал, когда отменят режим вынужденных выходных

Пик эпидемии еще не пройден

Как только угроза распространения COVID-19 будет сведена к минимуму, необходимость в режиме вынужденных выходных в России исчезнет. Об этом в пятницу сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент", - приводит его слова ТАСС.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о расширении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. Оплачиваемые выходные продлены до 30 апреля.

Свою работу продолжат органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения, а также ряд других организаций.

В России за минувшие сутки выявлен 601 новый случай коронавирусной инфекции в более чем 30 регионах страны.

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