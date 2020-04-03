Москвичам разрешили ездить в машине только по одному

Исключение сделано для тех, кто проживает вместе

Москвичам можно передвигаться в своих автомобилях только в одиночестве. Исключение сделано для тех, кто проживает и находится на совместной изоляции. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Если они живут вместе, это абсолютно верное уточнение, они находятся на совместной самоизоляции, то есть если что-то у них есть, они уже друг с другом пересеклись... Если одна семья живет вместе, муж с женой проживают, они могут вместе, просто надо взять паспорта с собой", - сказал Шапошников в эфире Первого канала.

В то же время ограничивать поездки москвичей на личных автомобилях на дачу никто не будет. Главное правило - соблюдение социальной дистанции. То есть на дачу можно отправиться только с людьми, с которыми водитель проживает.

Он также сообщил, что в столице создана специальная база для мониторинга передвижения лиц с подтвержденным коронавирусом. В нее занесены фотографии инфицированных. Шапошников объяснил, что при подтверждении диагноза оформляется специальный документ, подписывая который, человек обязуется самоизолироваться.

"В целях контроля соблюдения режима самоизоляции к ним будут применяться технологии мониторинга, новые, современные, цифровые, и это есть тоже тот рубеж, который отделяет людей заболевших от людей здоровых", - подчеркнул спикер городского парламента.

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