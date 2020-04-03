Регионам рекомендовали придерживаться прежнего порядка продажи алкоголя

Запреты спровоцируют рост контрафакта

Установленный ранее режим продажи алкоголя в российских регионах менять не следует, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. В письме, направленном министром в региональные администрации, подчеркивается, что такие меры могут спровоцировать рост проиводства контрафакта и даже вызвать серьезное социальное напряжение.

"Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Введение дополнительных ограничений… может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение", - цитирует документ ТАСС.

Ранее стало известно, что в нескольких российских регионах власти запретили продажу алкоголя. Отмечалось, что такие меры вводятся на время действия режима самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавируса.

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