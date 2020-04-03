Заболевшая коронавирусом звезда сериала "Счастливы вместе" сбежала из-под карантина

Полиция проводит проверку

43-летняя актриса Янина Бугрова после отпуска во Франции сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Звезду сериала "Счастливы вместе" отправили лечиться домой. Она должна была находиться в своей квартире на севере Москвы, однако нарушила режим самоизоляции.

Работники скорой помощи, которые наблюдают за пациентами, лечащимися от COVID-19 на дому, не нашли Бугрову по ее адресу. Медики вызвали полицейских.

"После прибытия наряда информацию о нарушении карантина передали в отдел полиции, который теперь и займется нарушительницей", - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Актрису нашли в другой квартире. Сейчас в отношении звезды проводится проверка.

Янина Бугрова сыграла в таких сериалах, как "Светофор", "Дружба народов" и "Стандарты красоты". В ситкоме "Счастливы вместе" она исполнила роль владелицы обувного магазина Екатерины Швабрамович.

Ранее сообщалось, что в Москве первые четыре гражданина с коронавирусом получат штрафы за нарушение режима самоизоляции.

1 апреля Мосгордума приняла закон, который вводит штрафы за нарушение режима самоизоляции. За первый проступок граждан будут наказывать на четыре тысячи рублей, за повторный - на пять тысяч рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон 2 апреля.

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