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Мишустин допустил самый сложный сценарий распространения коронавируса

14:28
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Пик заболеваемости не пройден

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом заявил в пятницу Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве. 
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Оно прошло в формате видеоконференции. Премьер подчеркнул: сценарий эпидемии может оказаться любым, но власть принимают все усилия для того, чтобы сдержать распространение инфекции. 

"Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - приводит слова Мишустина "Интерфакс".

В качестве срочных мер Мишустин назвал подготовку больниц к приему новых пациентов и обеспечение безопасной работы медиков.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, когда отменят режим вынужденных выходных в России.

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