Мишустин допустил самый сложный сценарий распространения коронавируса

Пик заболеваемости не пройден
Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом заявил в пятницу Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве.
Оно прошло в формате видеоконференции. Премьер подчеркнул: сценарий эпидемии может оказаться любым, но власть принимают все усилия для того, чтобы сдержать распространение инфекции.
"Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - приводит слова Мишустина "Интерфакс".
В качестве срочных мер Мишустин назвал подготовку больниц к приему новых пациентов и обеспечение безопасной работы медиков.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, когда отменят режим вынужденных выходных в России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"