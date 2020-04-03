Собянин рассказал о начале работы телемедицины для пациентов с COVID-19

Помощь можно получить круглосуточно

В Москве открылась служба телемедицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому. Мэр Сергей Собянин осмотрел работу центра, передает "ТВ Центр".

В случае, если у пациента не проявились тяжелые симптомы, ему предложат дистанционное медицинское наблюдение. Для этого необходимо пройти регистрацию на специальной платформе Департамента здравоохранения.

Медики в режиме онлайн при помощи аудио и видеосвязи анализируют состояние человека, дают рекомендации и отвечают на вопросы. Всё, как на обычном приёме. В среднем, консультация длится 15 минут. Услугами уже воспользовались более 800 человек.

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