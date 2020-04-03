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Фото заразившихся COVID-19 москвичей внесли в специальную базу

14:31
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Их передвижения будут под контролем

Передвижения заразившихся коронавирусом в Москве будут контролироваться с помощью специальной базы данных. В нее внесены фотографии всех инфицированных COVID-19, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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"В целях контроля соблюдения режима самоизоляции… к ним будут применяться технологии мониторинга, новые, современные, цифровые. И это есть тоже тот рубеж, который отделяет людей заболевших от людей здоровых", - заявил спикер в эфире Первого канала.

Шапошников пояснил: если заболевание подтверждено тестом, то по предписанию санитарного врача оформляется специальный документ, который подписывает пациент. Это его обязательство, самоизолироваться. Фотография гражданина вносится в специальную базу. По словам председателя Мосгордумы, технология давно отработана.

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