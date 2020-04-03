"Самому не верится": Александр Жулин поблагодарил жену за рождение дочери

Теперь у него трое детей

56-летний тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал отцом в третий раз. Фигуристка Наталья Михайлова подарила ему дочку.

"Вот я и папа в 3-й раз! Самому не верится. Спасибо моему солнышку Наташеньке за сказочную девочку!" - написал олимпийский чемпион в Instagram, опубликовав фото беременной супруги. Тренер признался Наталье в любви и заявил, что дети - это счастье.

Наталья скрывала беременность, поэтому для многих их знакомых и поклонников новость о рождении ребенка стала неожиданностью.

В 2013 году Наталья подарила Жулину дочь Екатерину. У него также есть дочь Александра от фигуристки Татьяны Навки.

- Папа Саша, девочки - это такое счастье, - пишут в соцсети.

- Поздравляю, милые, как же здорово!

- Доченьки - это счастье, забота, нежность, тепло и любовь! Наташа - красавица!

- Здоровья и счастливого детства малышке!

- Я знала, я знала, поздравляю вас с Наташей!

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