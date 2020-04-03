"Социальный мониторинг" начал вести контроль за больными COVID-19 в Москве

Пациентам передали смартфоны с предустановленным приложением

В Москве в соответствии с указом Мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях. Для этого используются различные технологии определения геолокации.

Сегодня первым пациентам с диагнозом COVID-19 передали смартфоны с предустановленным приложением "Социальный мониторинг". Такие технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что поможет избежать дальнейшего распространения инфекции.

Приложением будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19. Использовать его для всех жителей Москвы не планируется. Все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением: пациент подписывает его, выбирая лечение на дому. Данные хранятся на серверах Департамента информационных технологий, которые расположены на территории России, а после окончания карантина уничтожаются.

"Подобные технологии уже успешно используются в других странах, где распространение коронавируса началось раньше. Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан", - рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. При этом фиксируется исключительно сам факт того, что гражданин покинул адрес самоизоляции, указанный в анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент будет госпитализирован.

Установить на смартфон какие-либо другие программы пациент не сможет. Заблокированы и звонки: для вызова экстренных служб можно нажать кнопку "SOS" в приложении "Социальный мониторинг". На связи с пациентами будут сотрудники колл-центра, которые при необходимости помогут решить технические вопросы. Передавать смартфоны пациентам будут бесконтактным способом.

Смартфоны городу безвозмездно предоставили несколько коммерческих компаний. После выписки пациент обязан вернуть гаджет.

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