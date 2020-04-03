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"Это не розыгрыш": Мария Кожевникова показала синяк под глазом

15:14
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Фанаты встревожены

35-летняя актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram свое фото с синяком под глазом. 
Семейная идиллия Марии Кожевниковой

Звезда сериала "Универ" получила травму. Каким образом это произошло, она не уточнила. "А как проходит Ваша самоизоляция?!" - спросила она подписчиков, выложив снимок с синяком. 

Встревоженные поклонники принялись гадать, что же случилось со звездой. Кто-то предположил, что она стала жертвой домашнего насилия, а кто-то счел это фото запоздалой первоапрельской шуткой. "Это не розыгрыш, это реальность", - многозначительно ответила Мария Кожевникова. 

Многие поклонники выдвинули предположение о том, что актриса пострадала во время игры с детьми. Вместе с мужем Евгением Васильевым она воспитывает двух сыновей - шестилетнего Ивана и пятилетнего Максима. "Прилетело в глаз предположительно машинкой. Все-таки двое пацанов активных дома рассекают" - комментирует ситуацию Telegram-канал "Только никому".

Мария Кожевникова сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Собибор", "Батальонъ", "Склифосовский", "Духless", "Универ". С 2011 по 2016 год она была депутатом Госдумы. 

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