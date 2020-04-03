Опубликовано видео задержания вице-губернатора Кировской области

Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере

Следственный комитет опубликовал видео задержания вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, осенью 2018 года Плитко создал преступную группировку, которая вымогала взятки у местных бизнесменов за заключение с "Кировгослесхоз" договоров купли-продажи древесины.

3 апреля Андрей Плитко был задержан при получении части взятки в размере 3,4 миллиона рублей от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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