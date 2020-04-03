ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео задержания вице-губернатора Кировской области

15:22
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере

Следственный комитет опубликовал видео задержания вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, осенью 2018 года Плитко создал преступную группировку, которая вымогала взятки у местных бизнесменов за заключение с "Кировгослесхоз" договоров купли-продажи древесины.

3 апреля Андрей Плитко был задержан при получении части взятки в размере 3,4 миллиона рублей от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко
Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко
Взятка
Взятка
Задержанный вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко
Задержанный вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.