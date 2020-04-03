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СК проверит факты спекуляции защитными масками в регионах

15:26
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Поручение дал глава ведомства

Следственный комитет России проверит информацию о попытках нажиться на продаже медицинских масок, которая поступает из регионов. Поручение своим подчиненным дал глава СКР Александр Бастрыкин.
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"Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране", - сообщили в СК.

Днем ранее "Газета.ру" опубликовала комментарий эксперта. По его подсчетам, объем спекуляций на медицинских масках только в марте 2020 года составил более 400 миллионов рублей. При этом в 2019 году одна маска продавалась за 8,7 рубля, сейчас же цена возросла в среднем до 78 рублей за штуку.

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