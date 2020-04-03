Зараженный коронавирусом оставил трогательное сообщение

Жену пациента предупреждали, что мужчина может умереть

В США пациент клиники, где лечат заболевших коронавирусом, оставил трогательное сообщение врачам.

Перед выпиской из больницы Ник Браун, уже выздоровевший от COVID-19, поблагодарил за работу медиков, написав слова поддержки на стеклянной поверхности двери инфекционного бокса, где он боролся за жизнь.

Как пишет издание The Mirror, Браун тяжело перенес заболевание. Он был подключен к аппарату ИВЛ, а его жену предупреждали, что он может умереть.

Ранее медперсонал писал 38-летнему пациенту вдохновляющие сообщения на том же месте, где Браун оставил свое ответное послание им.

"Это стекло стало самым важным в моей жизни. Днями я смотрел за вашей нелегкой работой, которую вы делали, чтобы спасти мою жизнь и жизни других, и не мог отблагодарить вас за уделенное мне время. И хотя мне, наверное, никогда не представится шанс оказать вам такую же поддержку, хочу, чтобы вы знали, что вы настоящие рок-звезды", - написал он.

Накануне число заражённых коронавирусом в мире превысило миллион человек. С начала пандемии скончались уже 53 тысячи больных. Резолюцию с призывом ко всем странам сплотиться в борьбе с COVID-19 приняла Генассамблея ООН. Самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в США и Италии. В Таиланде введён комендантский час.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"