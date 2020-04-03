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Перешла к уверенному росту: нефть поднялась выше $32

15:31
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Ситуация стабилизируется

Цены на нефть начали расти после новостей о внеочередном заседании ОПЕК+, запланированном на 6 апреля.
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Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на 14:12 по московскому времени составляет 32,26 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI - 26,49 доллара за баррель, пишет "Финмаркет".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, намерен провести совещание о ситуации на глобальных энергорынках. Его американский коллега Дональд Трамп также в пятницу намерен встретиться с представителями крупнейших нефтяных компаний.

Напомним, стоимость нефти обрушилась около месяца назад, 9 марта. Все дело в том, что 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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