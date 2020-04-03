Россиянам дали советы по борьбе с желанием нарушить карантин

Домоседство - это не приговор

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова дала советы о том, как побороть желание выйти из дома во время карантина.

Президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем из-за распространения коронавируса. Россиянам рекомендовали не выходить на улицу без острой необходимости. Для некоторых людей затяжное домоседство оказалось тяжким испытанием.

Анна Юсупова посоветовала гражданам обратиться за онлайн-консультацией психиатра, если мысли о самоизоляции приобретают болезненную форму. "Но если ситуация не настолько тяжелая, а желание связано с сенсорной депривацией, тогда добавляйте ощущений в рамках возможного", - цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Юсуповой, вынужденные затворники могут открыть окна и постоять в куртке под струями свежего воздуха. Любителям путешествовать она посоветовала смотреть фильмы и передачи про другие страны.

Кроме того, всегда есть возможность пообщаться с родными при помощи разных мессенджеров. В частности, можно вместе подумать о том, как провести время после окончания карантина.

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