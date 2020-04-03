Собянин назвал условие для введения пропускного режима в Москве

На этот шаг власти пойдут, если горожане будут массово нарушать режим самоизоляции

Жесткий пропускной режим в Москве не будет вводиться, пока москвичи соблюдают режим самоизоляции. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, у столичных властей действительно появились планы ввести жесткий режим после того, как в прошлые выходные часть жителей вместо режима самоизоляции отправились гулять и отдыхать в парки.

"Огромное количество людей решили расслабиться, восприняв эти меры как будто какой-то отпуск дали. Но ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень-очень корректно, выполняют те рекомендации, которые даны были мной, президентом, правительством", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Он призвал горожан и дальше вести себя ответственно. Собянин понимает, что выдержать месяц в самоизоляции очень сложно, но от этого зависит жизнь и здоровье людей.

Видео: как москвичи массово нарушали режим самоизоляции

"Важно придерживаться тех рекомендаций и тех решений, которые были выданы. Тогда нам не придется ужесточать режим, не надо будет вводить пропускной режим. Город должен жить своей нормальной жизнью", - заключил мэр.

Сейчас в Москве около двух третей жителей находятся на самоизоляции. Три миллиона человек ходят на работу, еще около двух работают дистанционно. Такой баланс для города оптимален.

"Мы не можем закрыть весь город, так чтобы вообще все обнулить, но такой баланс, когда две трети находятся дома в самоизоляции, а где-то около четверти передвигаются, - это нормальный баланс, его надо поддерживать и дальше", - подчеркнул Сергей Собянин.

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