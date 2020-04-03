Мишустин утвердил правила поведения при ЧС

Все указания будут передавать СМИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

СМИ и операторы связи будут передавать обязательные указания об эвакуации. Отдельным пунктом запрещено распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Граждане, получившие сигнал об угрозе ЧП, должны немедленно ознакомиться с алгоритмом действия при помощи СМИ, либо позвонить по номеру 112, там расскажут, что делать.

Все требования руководителя ликвидации ЧП, сотрудников экстренных служб и должностных лиц необходимо строго исполнять.

Запрещается препятствовать проезду транспорта, заходить за ограждения, создавать угрозу своей жизни и жизни других людей. При обнаружении пострадавшего, граждане должны вызвать скорую и по возможности оказать первую помощь самостоятельно.

Все россияне в период действия режима ЧС обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

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