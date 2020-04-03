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Россиянам рассказали о ложных симптомах заболевания COVID-19

15:57
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Их появлению способствую длительные переживания

Температура, кашель и боль в груди могут появиться у склонных к ипохондрии граждан, оказавшихся на самоизоляции. Однако это далеко не всегда свидетельствует о заражении коронавирусом, рассказал иммунолог Владимир Болибок.
Зараженный коронавирусом оставил трогательное сообщение

По словам медика, некоторые заболевания могут развиться из-за длительных переживаний и стрессов. Стресс приводит к повышенному выбросу гормонов коры надпочечников – а это может негативно повлиять на иммунную систему.

"Первобытным людям стресс сохранял жизнь. В таком состоянии, например, было легче бороться с дикими животными. Сегодня человеку такой "подъем" нужен редко, потому что современный мир достаточно безопасен", — заявил Болибок в интервью порталу News.ru.

Число зараженных коронавирусом в мире, по последним данным – около миллиона человек. Более 45 тысяч умерли.

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