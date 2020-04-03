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В Сербию прибыл первый самолет с российскими вирусологами

16:12
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Минобороны России поможет стране в борьбе с коронавирусной инфекцией

В Сербии приземлился первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для проведения дезинфекционных мероприятий.
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Борт прибыл на аэродром "Батайница" (20 километров северо-западнее Белграда), сообщили ТВЦ.RU в Минобороны России.

"После уточнения и согласования с сербской стороной районов применения бригады военных медиков и специалистов-вирусологов Минобороны России приступят к выполнению задач по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Передовой отряд российских военных специалистов встретила высокопоставленная делегация во главе с премьер-министром Республики Сербия Аной Брнабич, в составе встречающей делегации министр обороны Республики Сербия Александр Вулин, начальник генерального штаба Республики Сербия Милан Мойсилович, заместитель министра обороны Республики Сербия Милан Ранкович.

Всего в составе авиагруппы, подготовленной по распоряжению президента России Владимира Путина, 11 самолетов российских ВКС. На них в Сербию перебросят 87 военнослужащих, среди которых медики и вирусологи, а также 16 единиц военной техники.

О том, что Москва поможет Белграду в борьбе с коронавирусом, стало известно 2 апреля, после телефонного разговора президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

Российские вирусологи и специалисты войск РХБЗ уже работают в Италии. Самолет с медицинским оборудованием также был отправлен в США.

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