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Почти 70% москвичей находятся на самоизоляции

16:21
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Нагрузка на сети в центре существенно снизилась

Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции. К такому выводу пришли специалисты компании МТС, изучив нагрузку на инфраструктуру связи в период борьбы с распространением коронавируса в Москве.

68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняют место нахождения и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции. При этом в спальных районах вырос голосовой трафик мобильной связи, значительно вырос трафик домашнего интернета.

Единственным административным округом столицы, где снизился объем голосовых услуг, стал Центральный - здесь снижение составило 37%, при этом объем трафика мобильной передачи данных в ЦАО уменьшился на 66%.

Режим самоизоляции был введен в столице с 30 марта. Гражданам разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости. Накануне с телеобращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент заявил, что пик распространения коронавируса пока не пройден. В связи с этим принято решение продлить выходные дни до 30 апреля включительно. Режим самоизоляции в столице также был продлен до конца месяца.

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