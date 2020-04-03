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Путин объяснил необходимость карантина до мая

16:51
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Нельзя "причесывать всех под одну гребенку"

Президент России Владимир Путин призвал надежно обеспечивать порядок и безопасность в период пандемии коронавируса.
Путин дал новые поручения правительству по борьбе с коронавирусом

Он поблагодарил членов Совета безопасности России и его сотрудников за добросовестный труд, но работа еще не окончена, меры предосторожности продлены до 30 апреля.

"Это необходимо, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты", - заявил Путин и сообщил, что власти будут прислушиваться к их советам.

Президент отметил, что нельзя распространять на все регионы единые меры по борьбе с коронавирусом, поскольку экономическая ситуация в городе и деревне абсолютно разная, пишет "Газета.Ru".

"Экономика и так находится в сложном положении, поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует <...> Под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны - нецелесообразно", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом тоже везде разная. В Москве – 2923 заболевших, а на Алтае – ни одного, поэтому там нет необходимости закрывать все учреждения и предприятия.

Накануне Путин продлил нерабочие дни до конца апреля в связи с мерами по борьбе с коронавирусом. Главам субъектов Российской Федерации дали дополнительные полномочия – до конца недели они должны предоставить план по предотвращению распространения COVID-19 в своем регионе.

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