Собянин осмотрел центр телемедицины для пациентов с коронавирусом

Врачи дистанционно следят за здоровьем москвичей, которые лечатся дома

В Москве пока не планируют вводить спецпропуска для передвижения по городу. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что большинство жителей на этой неделе корректно исполняют режим самоизоляции. И если горожане и дальше, до конца месяца, не будут выходить из дома без крайней необходимости, то вводить такие меры не придется. Между тем, для предотвращения распространения эпидемии в городе открылась служба телемедицинской помощи. Врачи дистанционно следят за здоровьем москвичей с коронавирусом, которые лечатся дома.

Телемедицинская система создана специально для больных с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", находящихся дома и получающих лечение в домашнем формате. Врачи консультируют онлайн в круглосуточном режиме.

Участковые терапевты, врачи общей практики - доктора из разных столичных амбулаторий теперь на связи. 150 специалистов днем, в пределах десятка - ночью. О самочувствии справляются ежедневно.

Всё, как на приеме у врача. Только больной - у себя дома, а врач - в отдельном кабинете неподалеку. Подробный расспрос о состоянии здоровья, динамике заболевания. Телемедицина - для тех, кто, согласно врачебному заключению и с личного согласия, может находиться дома.

"Если нарастает лихорадка, нарастает симптоматика, нарастает одышка, то мы передаем данные на станцию скорой помощи и можем госпитализировать пациента", - сказал руководитель центра телемедицины Андрей Тяжельников.

Изначально это выглядит так: скорая приехала на вызов, взяла тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Пациент описывает свое состояние как "недомогание", врач предлагает полечиться дома. После больной коронавирусом регистрируется на специальном сервисе. Это гарантирует связь с доктором и днем, и ночью. По предварительной записи в назначенное время доктор звонит по аудио- или видеосвязи и ведет прием.

"Граждане, у которых коронавирус, но у них легкая форма, они сидят на карантине дома. Но тем не менее им, конечно, нужна врачебная поддержка. Поэтому с помощью медицинских электронных карт, телемедицинской специализированной платформы ведется постоянное консультирование таких граждан. Записываются данные их состояния. И когда ситуация становится сложной, всегда можно вовремя госпитализировать и оказать медицинскую помощь. Это очень важная система", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

У пациента - чек-лист самоконтроля, который он потом обсуждает с врачом. Свои наблюдения и заключение врач заносит в телемедицинскую систему. Рабочее место врача продумано. Под рукой есть все, что поможет заочно "познакомиться" с пациентом: ЕМИАС и электронная медкарта.

"Мы видим приемы у всех узких специалистов, участкового врача-терапевта, врача общей практики, где врач освещает основную проблему: хронические заболевания. Чаще всего мы обращаем внимание, есть ли сахарный диабет, заболевание бронхо-легочной системы, онкологические заболевания", - прокомментировал врач общей практики Сергей Тукиш.

На 2 апреля в системе наблюдается 836 человек. В качестве устройств подходит смартфон, ноутбук, компьютер - главное, чтобы была видеосвязь. Ведь лечиться дома - не значит лечиться без наблюдения.

У кого аппаратуры нет, выдадут. Смартфоны со специальным приложением уже передали пациентам с COVID-19. Программа определяет местоположение пациента с коронавирусом по геолокации. Факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете, будет периодически проверяться. В ответ на рush-уведомление пользователю нужно будет прислать свою фотографию. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент не только заплатит штраф, но и будет госпитализирован. Как сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков, троих зараженных коронавирусом и решивших проверить работу системы, уже оштрафовали на 4 тысячи рублей и поместили в специально оборудованный обсервационный центр. Чтобы искушений больше не появлялось.

Анастасия Мартынова, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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