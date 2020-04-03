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Каких результатов удалось достичь в России в борьбе с COVID-19

18:12
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Ситуация с распространением коронавируса развивается по благоприятному сценарию, уверен министр здравоохранения

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление кабинета министров уже вступило в силу. В частности, документ обязывает граждан соблюдать все распоряжения правительства, запрещает распространять недостоверную информацию о ЧС, препятствовать деятельности правоохранителей, сотрудников общественного транспорта и должностных лиц, а также создавать угрозу общественной безопасности в любом виде. На сегодняшний день почти во всех российских регионах действует режим самоизоляции. Выходить из дома без острой необходимости запрещено. В особенности это касается людей старшего поколения. Чтобы облегчить жизнь пенсионерам в этот непростой период, на помощь приходят волонтеры.

Небольшой поселок Ольшанец в Белгородской области. Живет тут 250 человек, до ближайшего райцентра с аптекой несколько километров.

"Благо, волонтеры помогли, привезли нужные лекарства" - рассказывает Илья Васильевич. Лишний раз из дома он не выходит. В регионе, как и во многих других субъектах нашей страны, действует режим самоизоляции. Владимир Путин продлил нерабочие дни с сохранением заработный платы до 30 апреля. Но как будут работать предприятия и учреждения, должны решать главы субъектов на местах. У губернаторов особая роль, подчеркнул в своем телеобращении президент. Даже в самой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна, предупредил председатель правительства.

"Нам необходимо принимать решения и действовать с учётом специфики конкретного региона, не использовать один шаблон для всей страны, учитывать экономическую ситуацию, плотность населения. В режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции. А главное – и об этом прямо сказал президент – нужно опираться на профессиональное мнение санитарно-эпидемиологических служб. Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию", - заявил Михаил Мишустин.

Предотвратить его призваны принимаемые регионами меры. В Челябинской области закрыли въезд для автомобилей из других субъектов. Исключение – транзит и грузовой транспорт с товарами первой необходимости. В парках, скверах и на улицах города полицейские проверяют, кто и зачем вышел на улицу.

В целом же россияне к принятым мерам отнеслись с пониманием. Необходимый режим самоизоляции соблюдают ответственно. И это уже дало первые результаты.

"Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному", - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Кривая, о которой говорит глава Минздрава - график заболеваемости. Специалисты, кстати, призывают анализировать именно недельные показатели - они дают полную картину. За минувшие сутки COVID -19 диагностирован у 601 человека. Заболевших меньше, чем накануне. Всего в нашей стране - 4149 подтвержденных случаев коронавируса. 34 человека умерли. А вот выздоровевших за все время 281. Лаборатории уже обработали более полумиллиона тестов. Наша страна по этим цифрам вошла в тройку мировых лидеров.

Во всех регионах больницы должны быть полностью готовы к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Это и дополнительные койки, и наличие средств индивидуальной защиты для врачей, самих профильных специалистов должно быть достаточно. Жалобы на нехватку средств недопустимы, отметил премьер Мишустин. Еще неделю назад правительство выделило 33 миллиарда рублей, и Минфин деньги до регионов довел. Многие ресурсы направлены и на оздоровление экономики. Пакет принимаемых мер уже оценили в 1,3 триллиона рублей. Помимо тех, что уже приняты, правительство прорабатывает и другие.

"Максимально консолидировать все на первоочередных этих мерах самых эффективных. Чтобы дать предприятиям сейчас как-то перетерпеть, прожить.  Дождаться того, когда экономика вернется к какому-то привычному режиму работы", - заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По прогнозам Центробанка, произойти это может уже во втором полугодии 2020 года.

Матвей Шестаков, Ольга Скрипникова, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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