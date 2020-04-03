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Собянин: власти Москвы делают все, чтобы не разрушить экономику из-за коронавируса

16:46
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Но жесткие меры нужны, чтобы остановить распространение инфекции

Власти Москвы делают все, чтобы не разрушить экономику города жесткими мерами в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, серьезные ограничения в столице нужны, чтобы сгладить пик заболеваемости.

При этом мэр столицы считает, что распространять на всю страну московские ограничения не имеет смысла. В регионах должны при принятии решения ориентироваться на складывающуюся обстановку и угрозу коронавируса.

"Нельзя сравнивать ситуацию в Москве и в каком-то сибирском поселке, Чукотку и Калининград, Сочи с домами отдыха. У каждого своя ситуация, страна огромная. Мы не Бельгия, не Швейцария и даже не Германия, у нас колоссальная территория. Сплошное одинаковое решение на всех территориях бессмысленно, мы еще и экономику прихлопнем и создадим огромное количество безработных там, где этого не надо было делать", - заявил мэр Москвы в интервью Первому каналу.

В Москве с 30 марта введен режим самоизоляции. Гражданам разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости. 2 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса Владимир Путин принял решение продлить выходные дни до 30 апреля включительно. Режим самоизоляции в столице также был продлен до конца месяца.

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