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"Олег, что ты сделал?!": фанатов ужаснул новый имидж Газманова

17:46
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Певец захотел поддержать друга

Российский певец Олег Газманов поздравил с днем рождения своего друга Иосифа Пригожина и в знак солидарности побрился налысо.

"Море счастья без меры, пусть сверкает успехом твой продюсерский череп", - подписал фотографию артист.

Таким фанаты увидели Газманова впервые. Некоторые отнеслись к поступку артиста с юмором. А другие принялись ругать Газманова за столь радикальные перемены во внешности, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Газманооооов!!! Кошмар", - возмутилась nellichka_za.

"Олег, ты что сделал?! Зачем? Зря, тебе не идет", - sape.natalia.

"Ладно Пригожин лысый, но Газманов лысый... Не ожидал, удивил вообще. С волосами лучше смотрелся, поклонники офигеют", - написал aleksandrandreev6476.

Ранее сын Газманова Родион рассказал, что отец сидит в строгой самоизоляции. Артист был одним из гостей вечеринки, на которой присутствовал Лев Лещенко. Сейчас певец лежит в больнице в Коммунарке с коронавирусом.

Видео: Лещенко спел песню о надежде и доме из больничной палаты в Коммунарке

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