Патриарх Кирилл начал объезд Москвы для избавления от коронавируса (видео)

Он проедет по Москве с чудотворной иконой "Умиление"

В Сети появилось видео кортежа патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который выехал из резиденции на объезд Москвы с иконой "Умиление". Эту икону православные считают чудотворной. Кадры выезда патриарха опубликовало АГН "Москва".

Ранее в пресс-службе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси сообщили, что в пятницу патриарх Кирилл совершит акафист перед иконой Пресвятой Богородицы "Умиление".

В 16:00 состоялся молебен в домовом храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке. После этого Святейший Патриарх с иконой отправился на объезд Москвы. В 18:00 Святейший Патриарх прибудет в Богоявленский собор, где перед принесённой иконой совершит акафист.

Ранее патриарх призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса до его особого благословения и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии.

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