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Появилось видео объезда Москвы с чудотворной иконой

17:51
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Патриарх защитит столицу от коронавируса

В Сети появилось видео кортежа патриарха Кирилла, следующего по МКАД с чудотворной иконой "Умиление".
Патриарх Кирилл начал объезд Москвы для избавления от коронавируса (видео)

На отрывке записи можно заметить, как автомобиль Святейшего Патриарха проезжает 39-й километр  внешней стороны Московской кольцевой авто дороги в районе Ясенево (ЮЗАО).

После объезда вокруг Москвы икону отвезут в Богоявленский Елоховский кафедральный собор, где будет совершен акафист.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих к совместной молитве об избавлении от "морового поветрия", то есть коронавируса, и чтению акафиста иконе "Умиление".

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