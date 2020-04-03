Первые постановления о штрафах выписали нарушителям карантина в Москве

Ранее у них диагностировали коронавирус

В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

У трех нарушителей ранее диагностировали коронавирус. Так как болезнь протекает в легкой форме, их отправили лечиться домой. Граждане предварительно подписали согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, остались дома.

"Они взяли на себя обязательство находиться дома и не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу. Соответственно, таких случаев сегодня было зафиксировано три, и по всем фактам должностными лицами объединения административно-технических инспекций составлены протоколы, наложен штраф в размере четырех тысяч рублей", - заявил Данчиков в эфире "Москва-24".

В настоящее время нарушителей отправили на лечение в специально оборудованный Царицынский обсервационный центр. В случае ухудшения здоровья пациенты будут переведены в специализированный стационар.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин пописал закон об ужесточении ответственности за нарушение карантина. За сам факт нарушения карантина гражданами положен штраф до 4 тысяч рублей. Должностные лица за неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов могут быть оштрафованы на сумму от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц за аналогичные нарушения предусмотрены штрафы от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, например при кашле или чихании, со слюной и выделениями из носа. Вирус может попасть на любую грязную поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо. По возможности лучше не посещать общественные места.

Коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение режима карантина влечет ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"