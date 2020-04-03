Стало известно, кто оплатил отдых Зеленского в элитном отеле в Омане

Стоимость президентского люкса составляет в нем четыре тысячи евро за сутки

Офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл подробности поездки украинского лидера в Оман в начале 2020 года. Зеленский улетел отдыхать в эту страну на Новый год и поселился в элитном отеле. Как писали СМИ, одна ночь в президентском люксе в нем стоит четыре тысячи евро.

Как сообщили в пресс-службе Зеленского, перелет и отдых в отеле оплатила его жена, Елена Зеленская. Сама поездка официального статуса не имела, хотя глава государства посещал султанат в том числе и для установления контактов с его руководством.

В ответе офиса президента Украины на запрос издания "Страна" утверждается, что супруги прилетели в Оман регулярным рейсовым самолетом и проживали в гостинице за счет собственных средств супруги президента.

Из-за крушения украинского самолета в Иране президент Украины прервал свой отдых и вернулся в Киев. Как утверждают украинские СМИ, за чартерный рейс, на котором Зеленский возвращался в Украину, заплатил султанат Омана.

Boeing "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

11 января Иран объявил, что причиной стал человеческий фактор: самолет был случайно принят за вражеский объект и по ошибке сбит иранскими военными.

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