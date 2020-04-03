ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые схемы мошенничества при самоизоляции. Как их распознать?

18:36
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Злоумышленники очень изобретательны

Официальный портал распространения информации о коронавирусе рассказал о новых схемах мошенничества в период самоизоляции граждан.

Эксперты просят россиян не впускать в квартиру "лиц в защитных костюмах", дезинфекторов, сотрудников ЖКХ, предлагающих дистанционно оплатить коммунальные услуги, и так далее. Скорее всего перед вами мошенник. Чтобы уточнить информацию о мероприятиях, которые проводится в вашем районе, стоит позвонить по номеру горячей линии по коронавирусу.

Важно помнить, что люди "в камуфляже" не имеют права штрафовать граждан за нарушение карантина. Контролировать режим самоизоляции могут только сотрудники правоохранительных органов при предъявлении служебного удостоверения. И в любом случае, даже полиция не имеет права брать с вас деньги, а только составить протокол.

Сейчас мошенники наживаются на страхах людей и массово "продают" в интернете маски, перчатки, дезинфекторы и тест на коронавирус, рассылают письма с ложными рекомендациями. После того, как вы переводите деньги, злоумышленники обычно исчезают.

Покупайте товары только на проверенных сайтах, не переходите по незнакомым ссылкам. Сдать тест на коронавирус можно только в 70 государственных лабораторий и двух частных – "Хеликс" и "Гемотест". Вся официальная информация о коронавирусе и мерах защиты от него содержится на портале стопкоронавирус.рф.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дезинфекция в подъезде
Дезинфекция в подъезде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.