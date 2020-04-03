Новые схемы мошенничества при самоизоляции. Как их распознать?

Злоумышленники очень изобретательны

Официальный портал распространения информации о коронавирусе рассказал о новых схемах мошенничества в период самоизоляции граждан.

Эксперты просят россиян не впускать в квартиру "лиц в защитных костюмах", дезинфекторов, сотрудников ЖКХ, предлагающих дистанционно оплатить коммунальные услуги, и так далее. Скорее всего перед вами мошенник. Чтобы уточнить информацию о мероприятиях, которые проводится в вашем районе, стоит позвонить по номеру горячей линии по коронавирусу.

Важно помнить, что люди "в камуфляже" не имеют права штрафовать граждан за нарушение карантина. Контролировать режим самоизоляции могут только сотрудники правоохранительных органов при предъявлении служебного удостоверения. И в любом случае, даже полиция не имеет права брать с вас деньги, а только составить протокол.

Сейчас мошенники наживаются на страхах людей и массово "продают" в интернете маски, перчатки, дезинфекторы и тест на коронавирус, рассылают письма с ложными рекомендациями. После того, как вы переводите деньги, злоумышленники обычно исчезают.

Покупайте товары только на проверенных сайтах, не переходите по незнакомым ссылкам. Сдать тест на коронавирус можно только в 70 государственных лабораторий и двух частных – "Хеликс" и "Гемотест". Вся официальная информация о коронавирусе и мерах защиты от него содержится на портале стопкоронавирус.рф.

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