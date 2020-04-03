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Умер музыкант Билл Уизерс

18:50
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Его произведения вошли в топ-500 величайших песен всех времен

Скончался американский музыкант и автор песен Билл Уизерс.

Ему был 81 год. Как пишет агентство Associated Press, артиста не стало в понедельник,30 марта, в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем.

Музыкальная карьера Уизерса была недолгой, но плодотворной. С 1970 по 1985 годы он написал Just the Two of Us, Ain't No Sunshine и Lean on Me, Lovely Day, Grandma's Hands и другие хиты. Некоторые из них вошли в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

За свои работы Уизерс был удостоен трех премий "Грэмми". В 2015 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла.

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Билл Уизерс
Билл Уизерс
Билл Уизерс
Билл Уизерс
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