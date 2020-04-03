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В Москве заработает бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров

18:46
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Половина станций будет открыта 10 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в этом году велопрокат заработает раньше обычного срока. Половина станций будет открыта в следующую пятницу, 10 апреля. Вторая половина – еще неделю спустя.

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В отличие от прошлых лет первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры.

"Велопрокат будет работать бесплатно. Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров. Инструкции по подключению к бесплатному тарифу направлены в курьерские службы и волонтерские организации", - написал Собянин на своем личном сайте.

Как отметил мэр, велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома, в первую очередь пожилым и хронически больным людям.

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