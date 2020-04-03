Несломленный Севастополь: истории героев, оборонявших город от фашистов

Город бомбили днем и ночью

Более 350 миллионов рублей из резервного фонда правительства в ближайшее время будут потрачены в высшей степени разумно и достойно - для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Сообщивший об этом премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что эта мера касается и членов семей погибших, инвалидов и участников войны. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам к юбилею Победы до 75 тысяч рублей. Эту выплату получат больше миллиона человек, и это без учета военных пенсионеров. Впрочем, никакие цифры не передают размер нашего общего неоплатного долга перед теми, кто тогда спас нашу страну и народ. "ТВ Центр" продолжает серию репортажей о беспримерном подвиге наших дедов и прадедов. В этот раз - о несломленном Севастополе.

Это был первый авианалет и первые бомбы еще необъявленной войны. В Москве по сути именно из Севастополя узнали о вероломном нападении Германии. Антонина Александровна вспоминает - Севастополь бомбили днем и ночью. Пилоты совершали до 600 вылетов в сутки. Все горело от зажигательных бомб.

Мужчины сразу ушли на фронт, женщины - на строительство оборонительных рубежей и заводы. Дети мгновенно повзрослели.

"Во дворе стояли ящики с песком, а зажигалки только песком тушить – водой нельзя. Мы собирали бутылки для коктейлей Молотова и в школу сдавали. В 1942 году уже в госпиталь приходили мы. Нам привозили белье, сворачивали уже постиранные бинты в клубок, так туго, что аж пальцы болели", - рассказала житель осажденного Севастополя Антонина Тимохина.

Народное ополчение, городской гарнизон, силы флота и остатки приморской армии – всего 50 тысяч человек против двухсот тысячной 11-й армии Манштейна. 200 батарей на 22 километра фронта. На Севастополь была брошена сильнейшая немецкая группировка.

"В 1941 году, в августе, Гитлер изменил директиву по плану Барбаросса Москва-Ленинград на Юг Украины и Крым, чтобы любым способом забраться на Кавказ. Кавказ – это нефть. Нефть – это кровь войны. И вот если бы немцы прошли на Кавказ, а без Крыма немцы этого бы не сделали, то война вероятно бы закончилась", - полагает директор ЧУС МИМК "35-я береговая батарея" Валерий Володин.

Город планировали "взять маршем" - это цитата Манштейна. Но столкнулись с невероятной стойкостью защитников города. Павел Попельнюк как сейчас помнит первый бой. Молодым курсантам выдали только гранаты. А оружие, которого так не хватало, попросили добыть в бою.

"С гранатами и всем необходимым, что у нас было, даже винтовки еще не взяли. И мы пошли против них. Мы раздевались до тельняшки и бескозырки, в тельниках против немцев пошли. А они кричат: "Матросы, матросы". И сразу разворачиваются и обратно бежать", - рассказал ветеран ВОВ, защитник Севастополя Павел Попельнюк.

Ежедневный подвиг совершало и гражданское население. Строили рубежи обороны, расчищали завалы после бомбежек и обстрелов. Работали госпитали и заводы, обеспечивая фронт бинтами и оружием севастопольского производства.

"Они в штольнях сделали мастерские и защитникам Севастополя ремонтировали одежду, шили новую одежду. Мастерские технические делали гранаты, мины, минометы и даже карабины", - вспоминает Попельнюк.

В Инкерманские штольни провели водопровод, канализацию, электричество, смонтировали систему вентиляции. Здесь были ясли, школа, хлебозавод, швейная фабрика, больница, госпиталь и даже завод по производству вооружения и ремонту техники. На протяжении 7 месяцев в подземном городе жили и трудились 2 тысячи человек.

"У нас была машинка, на которой мы шили. Мама взяла машинку, она думала, что в штольне будет шить", - рассказала жительница осажденного Севастополя Зинаида Древух.

Пока старшая сестра и мама работали в госпитале и на швейной фабрике, Зинаида Древух ребенком тайком выходила подышать свежим воздухом. Помнит, как немцы пытались психологически сломать сопротивление жителей.

"Рельсы бросали, и мы вот так за голову брались. Знаете, они до того свистели, что я вам передать не могу. Свист такой был. Они специально бросали. Бросали листовки. Мы листовки раз подобрали, моя сестра прочитала – они там пишут, что "при коммунизме вы не жили, Гитлер вам даст свободу" - ну гадости писали. Конечно, мы их дальше не читали, рвали", - вспоминает Древух.

Ядром обороны Севастополя стала 35-я береговая батарея. По сути это линкор, врытый в землю. Каждый залп крупнокалиберных орудий – почти квадратный километр выжженной земли. За первые два месяца обороны артиллеристы произвели более 300 выстрелов каждым орудием – в полтора раза больше нормы. Когда 17 декабря противник начал очередной штурм, огонь смогла открыть только 2-я башня. Но через несколько выстрелов произошла страшная авария.

"Объятый пламенем цилиндр опускается вниз, а снизу новый снаряд. Происходит взрыв. Настолько сильный, что срывает верхние листы броневые. Гибнут почти 40 человек", - сказал Володин.

На уцелевшей башне в это время проводили ремонт. Ценой нечеловеческих усилий, без кранов и тягачей, стволы удалось заменить всего за 2,5 месяца.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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