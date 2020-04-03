Патриарх Кирилл помолился за избавление от коронавируса

В пятницу он объехал Москву с иконой "Умиление"

Дабы оградить паству и страну от "вредоносного поветрия", предпринимает свои меры и Русская православная церковь. В пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился за избавление от коронавируса и совершил объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление".

Это та самая икона, перед которой молился Серафим Саровский. В житии старца рассказывается, что он "крестообразно помазывал чело пришедшего елеем из лампады, горевшей перед этой иконой и помазанные получали врачевание".

До объезда патриарх обратился к своей пастве и призвал ее в ближайшие дни, пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов и молиться дома. И напомнил о подвиге святой Марии Египетской.

"Ничего у Бога не бывает случайным. Все произошло именно в эти дни — для того чтобы мы, взирая на подвиг Марии Египетской, научились тому, как можно спасаться вне церкви, в полном одиночестве", - заявил патриарх.

Случилось так, что Марию, женщину легкого поведения, сам Господь не допустил под своды Храма Своего. И тогда она ушла в пустыню, и прожила там, в уединении, в искренней молитве, не неделю, не месяц, не два, а всю жизнь. И в результате великая грешница стала великой святой, которая так поражала людей, что они не могли понять, кого же видят - человека или ангела. Сегодня, когда в современный и очень грешный мир пришла беда - пример Марии Египетской напоминает: можно спастись и без посещения храма.

"Давайте сделаем наши дома пустыней, давайте будем там возносить горячую молитву. Давайте возложим на себя подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из пустыни. Именно так мы должны сейчас жить. Всякие другие проповеди, в том числе исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сегодня сказал Патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой преподобной Марии Египетской", - призвал патриарх.

Предстоятель подчеркнул: ему крайне трудно далось это решение. Как, впрочем, и всей Церкви, храмы которой служили убежищем от многих напастей во все времена. Однако сейчас, по словам патриарха, особенно важно "бороться с силами зла, которые поражают наши физические тела, а через это — наши души". На практике это подкреплено специальной подробной инструкцией для священников. В ней даются практические рекомендации, а в конце очень ко времени православным напоминаются слова Священного Писания: "Не искушай Господа нашего".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"