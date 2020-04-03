"Посткоронный мир": какое будущее ждет экономику и политику после пандемии

Эксперты озвучили наиболее вероятные сценарии развития ситуации

Беспрецедентно тяжелый год. Мир уже накрыла пандемия и спровоцированный ей глобальный кризис. Да, многие ждали экономического спада, но усугубленный вирусом идеальный шторм меняет и мир, и людей. По мнению многих экспертов, последствия этого двойного удара будут ощущаться еще десятилетиями. Не все изменения будут негативными, например, очевидно, что после выхода из шторма резко усилятся здравоохранение и наука, человечество всё-таки умеет делать выводы, доказательство тому - то, как изменилась цивилизация после средневековой чумы или испанки.

Колоссальные изменения ждут нас и в геополитическом плане - это сейчас мировые державы вместе противостоят кризису или хотя бы пытаются работать вместе. Но и шанс изменить сложившийся к началу 2020 года мировой порядок они не упустят. Всем уже ясно, что мир будет другим. Правда, неясно каким. Хотя многие политологи и экономисты уже озвучивают ряд сценариев, которые они считают наиболее вероятными.

Тотализаторы не работают – по всему миру отменили спортивные соревнования. Поэтому все следят за геополитическими. И делают ставки на то, кто победит в схватке с коронавирусом и сможет не только оправиться от последствий, но и стать новым экономическим и политическим лидером. Тем более что в отличие от спорта, где побеждают и проигрывают атлеты, расстановка сил после эпидемии повлияет на всех жителей планеты.

В первом сценарии победу прочат Китаю, а поражение - США и Европе. Большинство экспертов объясняют такой прогноз тем, что Пекин уже поборол коронавирус, а европейцам и тем более американцам это только предстоит. И, судя по темпам заболеваемости, завтра победа точно не наступит.

"Китай и китайская политическая модель, социальная модель, оказались более эффективными, нежели модели западных стран. Поскольку та медицинская модель, управленческая модель, корни которой лежат еще в Советском Союзе, модель по обеспечению общественного правопорядка и общественного здоровья, она сегодня выглядит намного выгоднее, чем либеральные модели на примере США, Италии и Испании", - уверен футуролог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"С точки зрения либерализма вся медицина нерентабельна. Вообще лечить людей – это нерентабельно. Слабые подыхают, сильные выживают. Это социальный дарвинизм, свойственный либеральной доктрине в целом. Поэтому медицина в либерализме – это удел избранных, самых богатых. Богатые лечатся – бедные подыхают", - сказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

В Китае лечили всех и, похоже, почувствовали уверенность. Пекин начал активно помогать другим странам в борьбе с вирусом. В отличие от тех же европейцев, которые забыли о своем союзе, зато вспомнили о принципе "каждый сам за себя". Еще один аргумент в пользу Поднебесной – производство товаров для всего мира. Каникулы закончились, рабочие вернулись на заводы. И это в то время, когда в Америке четверть трудоустроенных уже перешли на сокращенные смены, а, следовательно, и на сокращенные зарплаты, а то и вовсе потеряли работу. В снижении доходов американцев, как ни странно, еще одно преимущество Китая. Потребитель будет экономить на бытовой технике, смартфонах и автомобилях. И здесь недорогие китайские товары придутся кстати. Тем более что американцы во время эпидемии спускают последнее даже не на маски и санитайзеры, что было бы логично, а на оружие и боеприпасы.

"Не очень хорошая какая-то социально-психологическая атмосфера. Недавно мы получили информацию, что там растет закупка оружия. Как-то восприняли это с юмором. Но по тем сведениям, которые вот лично ко мне приходят от знакомых, как-то там напряженная такая обстановочка, и люди там близки к панике, по крайней мере, в некоторых местах. Могут события развиваться самым неприятным образом. Напряженность там есть", - заявил футуролог, кандидат философских наук Владимир Кишинец.

Те, кто еще не побежал в магазин за автоматами, успокаивают себя запасом прочности американской экономики. Тем более что федеральный резерв всегда может запустить печатный станок. Генсек ООН именно так и предложил поступить крупнейшим экономикам мира. Впрочем, допэмиссия не решит проблему, а лишь ее отсрочит. Например, до президентских выборов в США.

"Вы посмотрите, что сейчас происходит на рынке золота. Как выросла его цена и ощущается огромный дефицит. Богатые люди, многие страны, понимая, что печатание новых денег увеличивает их инфляцию, мягко так скажем, что покупательская способность доллара, евро или фунта в будущем может упасть, они егодня пытаются сохранить свои активы, покупая золото, покупая более стабильный ресурс", - сказал Бортник.

Еще один стабильный ресурс в условиях мирового карантина – продовольствие. Здесь преимущество на стороне Запада. США – один из крупнейших экспортеров в аграрной сфере. Например, соевые бобы Поднебесная закупает у Соединенных Штатов, хотя и старается диверсифицировать поставки за счет Бразилии. Ощутимо ударила по продовольственной безопасности Китая и африканская чума свиней. Причем, животноводство для Поднебесной – это еще и важная статья экспорта. Притормозить экономический рост КНР, как и в случае со Штатами, может снижение доходов населения. Особенно когда речь идет о полутора миллиардах человек.

В том числе и поэтому эксперты озвучивают второй сценарий посткоронного мира – рост новых экономик Азии. Еще до глобального кризиса некоторые крупные компании начали переносить производства из Китая, где оплата труда логично росла вместе с экономикой, во Вьетнам, Бангладеш, Камбоджу и Индию. Власти последней к борьбе с вирусом подошли с особой серьезностью. И речь не о полицейских, которые на улицах бьют палками нарушителей карантина. Правительство ограничило передвижение между штатами. Верующим индусам всех конфессий на время эпидемии рекомендовали воздержаться от массовых молитв.

"В стране ввели ограничения на любые общественные и религиозные собрания численностью свыше 200 человек, хотя не все его соблюдают. Например, правительство сейчас пытается выявить людей, которые контактировали с паломниками, находившимися в мечети в Низамуддине, где произошла вспышка коронавируса. Это стало проблемой, ведь там находилось более двух тысяч человек. Но работа продолжается, всех из группы риска обещают направить на карантин в ближайшее время", - прокомментировал журналист из Индии Адити Прасад.

Такой серьезный подход влияет не только на количество заразившихся, но и на имидж страны. Индии вместе с Индонезией, Лаосом, Камбоджей и другими государствами Азии, где мало заболевших, прочат рост туристического сектора. В Италию и Испанию, даже после окончания эпидемии, по крайней мере, в ближайшем будущем туристы ехать побоятся. В пользу азиатского направления и низкие цены на отдых. А этот сектор, по мнению экономистов, восстановится быстрее остальных – в условиях изоляции люди соскучатся по путешествиям и развлечениям.

После завершения кризиса начнут усиленно реализовывать свои потребности. Особенно средний класс, особенно богатые люди. Какие-то страны отрикошетят экономически в этом плане, некоторые страны отпружинят стремительно вверх. То есть по некоторым аспектам ожидается взрывной рост экономики, как и в части нового туризма, новых форм, так и в части других направлений транспортных, логистических, инфраструктурных, которые сегодня будут поставлены на паузу", - уверен Бортник.

Впрочем, внимание туристов к новым направлениям в Азии, как и победа региона в коронавирусной гонке, пока не гарантирована. Против такого сценария играет неразвитая медицина во многих азиатских странах. И любая локальная вспышка болезни грозит неконтролируемыми последствиями. В такой ситуации карантин может затянуться, а финансовой подушки безопасности просто не хватит. И справедливо это не только для небольших экономик региона. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что для его страны эпидемия стала сильнейшим потрясением со времен Второй мировой войны. И, в отличие от войны, эпидемия еще не окончена.

И здесь самое время вспомнить о третьем сценарии, в котором роль лидера отводят России, которая своевременно и четко отреагировала на вирус. Именно поэтому сейчас есть возможность не только сдерживать распространение болезни внутри страны, но и помогать другим. В ситуации, когда европейская солидарность дала трещину, отдельные страны Старого Света будут стремиться к восстановлению отношений с Москвой.

"Я думаю, что сейчас начнется борьба за Россию. И здесь мы можем ожидать улучшения отношений в первую очередь с европейцами. Несмотря на все свои капризы и жалобы, европейцы прекрасно понимают, что Россия продемонстрировала наиболее дружественное отношение, Россия близко, Россия исторически часть Европы, важный партнер и сосед, поэтому они продолжат борьбу за Россию", - заявил программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

Желание вновь подружиться с Россией заметно уже сейчас. Все больше европейских политиков высказываются об отмене санкций. В то же время, экономисты считают, что именно ограничения помогли нашей стране спокойно встретить кризис, связанный с коронавирусом.

"Санкции стали такой предтечей к мобилизации. Они заставили нас встряхнуться и выйти из состояния расслабленности, материалистической неги. Они заставили встряхнуться, проснуться и начать действовать самостоятельно с опорой на внутренние силы. Только это дает России всегда, во все исторические периоды, возможность самостоятельности, мобилизации, субъектности развития", - прокомментировал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Главный раздражитель для России сейчас – низкие цены на углеводороды. Основные потребители – Китай и Индия - воспользовались дисконтом и под завязку залили хранилища дешевой нефтью. Впрочем, с ростом производства, который последует за "коронавирусными каникулами", вырастет и спрос. Единственный вопрос – когда. Но ответа на него нет ни в одном сценарии. Многие специалисты прогнозируют вторую волну вируса ближе к осени. И волна эта может быть даже мощнее первой. В условиях неопределенности, считают эксперты, самое время вспомнить не только об экономике.

"Нужно задумываться не только о том, кто заработает, а кто потеряет, но и о том, как изменится общество, отношения людей друг к другу. Какие изменения произойдут именно в сфере морали и этики взаимоотношений людей друг с другом и отношений людей с государством. Тот, кто больше будет сейчас об этом думать, тот увидит общество будущего", - заявил Бордачев.

При всей нынешней нервозности и неопределенности вирус может сделать общество будущего лучше. Уже сейчас прогнозируют взрывной интерес к исследованиям в медицине. И речь не только о вакцине от коронавируса, но и о лекарствах от давно известных, но все еще опасных недугов. Люди привыкнут к осторожности и гигиене, из-за чего станут меньше болеть. От такого расклада выиграет не конкретная страна, а все человечество. Впрочем, какой из сценариев сработает – непонятно. Может, ни один из них, или, наоборот, сразу все, но частично. Ясно одно – преимущество будет у государств с четким, продуманным планом, и жесткой волей к его исполнению. Тем, кто сможет этот план осуществить, и достанется новый, посткоронный мир.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, "В центре событий".

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