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В Госдуме объяснили разницу между самоизоляцией, карантином и режимом ЧС

19:35
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Не стоит путать эти понятия

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил россиянам разницу между самоизоляцией, карантином и чрезвычайной ситуацией.

Самоизоляция – это ограничение доступа людей на определенную территорию, приостановка деятельности организации и транспорта, находящихся в зоне ЧС. При самоизоляции органы власти должны осуществлять меры по ликвидации ЧС, не ограничивая права и свободы человека.  

Карантин - это более жесткая ограничительная мера, которая вводится в отношении определенной группы людей, например, к инфицированным или с подозрением на инфекцию. За нарушение карантина установлена ответственность.

Режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне вводят тогда, когда количество погибших и/или получивших ущерб здоровью составляет от 50 человек, а на федеральном – от 500 человек, пишет РИА Новости.

По данным на 3 апреля, в России 4 149 заболевших коронавирусом. 34 человека скончались, 281 выздоровели. В Москве и области введен режим всеобщей самоизоляции, нерабочие дни продлены до 30 апреля.

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