Путин разрешил дистанционную продажу рецептурных лекарств

Люди смогут купить препараты, не покидая дом

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже лекарств, в том числе тех, которые отпускаются только по рецепту.

По мнению авторов документа, его принятие особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом.

Правительству разрешено вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до конца 2020 года. При этом запрещена онлайн-продажа лекарственных препаратов предметно-количественного учета, психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.

Подписанный Путиным закон об онлайн-продаже лекарственных препаратов опубликован на сайте правовой информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"