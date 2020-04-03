Путин призвал сократить объем добычи нефти

Ситуация на рынке очень сложная

Президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Этому способствовала пандемия коронавируса, которая затронула всю мировую экономику и привела в резкому снижению спроса на нефть, пишет "Интерфакс".

"Подобное положение дел не только самым негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, но и подрывает инвестиционные программы, может отразиться и на сохранении рабочих мест", - заявил Путин в ходе совещания по ситуации на глобальных энергетических рынках.

Чтобы восстановить рынок нефти, Россия готова взаимодействовать и с США, и с Саудовской Аравией, несмотря на то, что не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+.

Кроме того, Путин призвал к сокращению добычи нефти в мире на 10 миллионов баррелей в сутки. Путин поручил главе Минэнерго Александру Новаку в ближайшее время провести переговоры с зарубежными партнерами для достижения сбалансированного решения по цене на нефть.

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