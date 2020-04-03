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Путин призвал сократить объем добычи нефти

20:02
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Ситуация на рынке очень сложная

Президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Этому способствовала пандемия коронавируса, которая затронула всю мировую экономику и привела в резкому снижению спроса на нефть, пишет "Интерфакс".

"Подобное положение дел не только самым негативным образом влияет на финансово-экономическую устойчивость нефтяной отрасли по всему миру, но и подрывает инвестиционные программы, может отразиться и на сохранении рабочих мест", - заявил Путин в ходе совещания по ситуации на глобальных энергетических рынках.

Чтобы восстановить рынок нефти, Россия готова взаимодействовать и с США, и с Саудовской Аравией, несмотря на то, что не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+.

Кроме того, Путин призвал к сокращению добычи нефти в мире на 10 миллионов баррелей в сутки. Путин поручил главе Минэнерго Александру Новаку в ближайшее время провести переговоры с зарубежными партнерами для достижения сбалансированного решения по цене на нефть.

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