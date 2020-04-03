В России возбудили первое уголовное дело за фейк о коронавирусе

Подозреваемая - член территориальной избирательной комиссии

В России возбуждено первое уголовное дело за публикацию фейка о коронавирусной инфекции.

Оно стало первым в России после появления соответствующего закона. Дело возбудили в Санкт-Петерубрге по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Как сообщает ТАСС, злоумышленник разметил в социальной сети "Вконтакте" пост о заражении коронавирусом в одной из поликлиник в Курортном районе. В нем шла речь о том, что якобы у больного был обнаружен коронавирус, но его отправили домой на общественном транспорте.

По данным источника агентства, разместила пост один из членов территориальной избирательной комиссии в Курортном районе Анна Шушпанова.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о ужесточении наказания за распространение ложной информации о коронавирусе. Теперь нарушителям грозит штраф на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

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