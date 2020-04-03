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Двух генералов МВД арестовали по делу о коррупции

21:10
  • пятница
  • 03 апреля 2020

Они будут под стражей до лета

Суд в Москве арестовал заместителей главы Следственного департамента МВД, генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

Ранее их задержали по делу о коррупции. По данным "Интерфакса", они причастны к смягчению обвинения и меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну, дело которого находилось в производстве следствия МВД.

Бирюков, Краковский и Брянцев проведут под стражей до 1 июня 2020 года. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Всем троим фигурантам вменяется злоупотребление должностными полномочиями.

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Задержанные по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в МВД
Задержанные по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в МВД
Задержанные по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в МВД
Задержанные по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в МВД
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