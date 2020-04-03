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Вся семья на карантине: дочь Охлобыстина заболела коронавирусом

21:27
  • пятница
  • 03 апреля 2020

У актера шестеро детей

Старшая дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса заразилась коронавирусом.

После того, как узнали диагноз 23-летней наследницы артиста, все многодетное семейство село на карантин, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Девушку не стали госпитализировать. Она чувствует себя хорошо, симптомы коронавируса никак не проявляются, где именно могла "подцепить" инфекцию, Анфиса не знает.

Иван Охлобыстин, его супруга и еще пятеро детей сдали тест. Результаты будут известны позже, сейчас вся семья на жестком карантине.

"Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает, делает нас сильнее! Обернем наш позорный недуг в подвиг", - написал Охлобыстин.

У Ивана Охлобыстина и его жены Оксаны шестеро детей: 19-летний Василий, 14-летний Савва, 23-летняя Анфиса , 22-летняя Евдокия, 21-летняя Варвара и 17-летняя Иоанна.

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