В Москве умерли еще 4 пациента с положительным коронавирусом

Самому молодому – 34 года

В Москве умерли еще четыре пациента с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом.

Самому молодому – 34 года, сообщили в столичном оперштабе. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

Остальным умершим от 80 до 86 лет.

Таким образом, в Москве число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 24, уточняет "Интерфакс". По данным на утро 3 апреля, в Москве зафиксировано 2923 случаев заболевания COVID-19, 168 человек вылечились от инфекции.

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