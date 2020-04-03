За последние сутки в Москве проведено более 14 тысяч исследований на коронавирус

К работе подключаются все больше лабораторий

В Москве за последние сутки провели 14 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.

Из них 10 тысяч провели городские учреждения, две тысячи – федеральные и еще две тысячи – частные лаборатории, заявила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией "Гемотест". В скором времени к работе подключатся еще несколько лабораторий для исследований коронавируса.

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