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В шестой раз: Солист Uma2rman показал новорожденную дочь

22:47
  • пятница
  • 03 апреля 2020

У музыканта сын и пятеро дочек

Солист российской группы Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз.

3 апреля в 15:09 его супруга Ольга родила дочку Тею. Судя по геолокации, Ольга рожала в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", пишет StarHit.

"Девочка! У меня пятая по счету!" –написал счастливый отец в Instagram.

 

Владимир Кристовский был дважды женат. Первая супруга Валерия родила четыре девочки: Ясмину, Станиславу, Мию и Уму. Во втором браке с Ольгой у Владимира родился сын Федор. Теперь у малыша появилась младшая сестренка.

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Владимир Кристовский с новорожденной дочерью
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