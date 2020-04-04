В Сирии принимают беспрецедентные меры для борьбы с коронавирусом

Так закрыты все учреждения и рестораны

Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса принимаются в Сирии: остановлено авиасообщение, отменены занятия в школах и университетах, закрыты кафе и рестораны. Работают только продуктовые магазины, банки и аптеки. В выходные дни увеличена продолжительность комендантского часа.

В госпитале Алеппо открыли специальное отделение для заразившихся COVID-19. На входе пациенту измеряют температуру, после его принимает врач. Если подозрение на наличие инфекции подтверждается, человека отправляют на карантин. Аналогичные отделения создают и в других медучреждениях, некоторые полностью перепрофилируют под размещение зараженных коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

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