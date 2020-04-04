ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сирии принимают беспрецедентные меры для борьбы с коронавирусом

10:44
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Так закрыты все учреждения и рестораны

Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса принимаются в Сирии: остановлено авиасообщение, отменены занятия в школах и университетах, закрыты кафе и рестораны. Работают только продуктовые магазины, банки и аптеки. В выходные дни увеличена продолжительность комендантского часа.

В госпитале Алеппо открыли специальное отделение для заразившихся COVID-19. На входе пациенту измеряют температуру, после его принимает врач. Если подозрение на наличие инфекции подтверждается, человека  отправляют на карантин. Аналогичные отделения создают и в других медучреждениях, некоторые полностью перепрофилируют под размещение зараженных коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса в Сирии
Меры по предотвращению распространения коронавируса в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.