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В России начнётся тестирование на коронавирус за 30 минут

10:12
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Разработан новый экспресс-тест

В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавирусной инфекции. Производить её будет отечественная компания "ДНК-Технология", об этом сообщили в Минпромторге. Новая тест-система соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава.
За последние сутки в Москве проведено более 14 тысяч исследований на коронавирус

В ближайшее время "ДНК-Технология" намерена зарегистрировать её за границей и получить сертификат соответствия стандартам Евросоюза.

Тест позволяет выявлять более десяти копий вируса в пробирке за полчаса. С  3  апреля  планируется производство от  200 до 400 тест-комплектов  в сутки. Впоследствии выпуск будет увеличен до тысячи, сообщает "ТВ Центр".

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