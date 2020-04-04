В России начнётся тестирование на коронавирус за 30 минут

Разработан новый экспресс-тест

В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавирусной инфекции. Производить её будет отечественная компания "ДНК-Технология", об этом сообщили в Минпромторге. Новая тест-система соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава.

В ближайшее время "ДНК-Технология" намерена зарегистрировать её за границей и получить сертификат соответствия стандартам Евросоюза.

Тест позволяет выявлять более десяти копий вируса в пробирке за полчаса. С 3 апреля планируется производство от 200 до 400 тест-комплектов в сутки. Впоследствии выпуск будет увеличен до тысячи, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"