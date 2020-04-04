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Названо число россиян, желающих вернуться на родину из США

10:26
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Им помогают дипломаты

В США находятся две тысячи россиян, желающих вернуться на родину. На фоне распространения коронавируса Россия в ночь на 4 апреля полностью прекратила авиасообщение с другими странами для вывоза своих граждан.
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Посол России в Штатах Анатолий Антонов сообщил, что дипломаты в срочном порядке перестраивают работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам.

Экстренная помощь понадобилась более 50 россиянам. Им некуда было идти из аэропорта в Нью-Йорке. Дипломаты зарезервировали для них гостиницу с горячим питанием, сообщает РБК.

Сейчас российские посольства по всему миру  делают всё возможное для облегчения жизни тем, кто не смог вылететь домой. МИД утверждает, что всего за границей застряли около 25 тысяч  человек.

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