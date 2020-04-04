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Число заболевших COVID-19 в России увеличилось до 4731 человека

11:18
  • суббота
  • 04 апреля 2020

В Москве их больше всего

За сутки в России зафиксировано 582 случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 4731. Основной прирост, как и в предыдущие дни, дала Москва - 434 заразившихся. С начала пандемии вылечилось 333 человека,  43 умерли.
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Напомним, что этот месяц в России объявлен выходным, работают только предприятия и учреждения, без которых нормальная жизнь граждан невозможна.

В Москве введён режим самоизоляции: жителям разрешено покидать свои дома только для похода в магазин, аптеку или банк. Можно выйти на улицу выгулять собаку или выбросить мусор.

Все магазины, кроме продовольственных, закрыты. Не работают спортивные и увеселительные учреждения. В столице зафиксировано 3357 инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 4 апреля, в мире зарегистрировано 1 099 998 случаев заражения новым китайским вирусом, от вызванных им осложнений скончались 59 181 человек.

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